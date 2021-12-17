Пашинян обнародовал принципиальную договоренность с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Грузинско-армянской межправительственной экономической комиссии в Тбилиси, заявил, что в скором времени страна может возобновить дорожное сообщение с Азербайджаном.

«Армения придает большое значение международному транспортному маршруту от Персидского залива до Северного моря. Хочу отметить, что сейчас идет обсуждение двух проектов: мы строим дорогу Север-Юг, которая соединяет армяно-грузинскую границу с Ираном. В то же время, если нам удастся достичь соглашения о возобновлении дорожного сообщения с Азербайджаном, проект существенно изменится, превратившись в маршрут Север-Юг-Восток-Запад», - отметил Пашинян.