Пашинян обнародовал принципиальную договоренность с Ильхамом Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Грузинско-армянской межправительственной экономической комиссии в Тбилиси, заявил, что в скором времени страна может возобновить дорожное сообщение с Азербайджаном.
«Армения придает большое значение международному транспортному маршруту от Персидского залива до Северного моря. Хочу отметить, что сейчас идет обсуждение двух проектов: мы строим дорогу Север-Юг, которая соединяет армяно-грузинскую границу с Ираном. В то же время, если нам удастся достичь соглашения о возобновлении дорожного сообщения с Азербайджаном, проект существенно изменится, превратившись в маршрут Север-Юг-Восток-Запад», - отметил Пашинян.
По его словам, в ходе встреч с Ильхамом Алиевым в Сочи и Брюсселе при посредничестве Владимира Путина и Шарля Мишеля, соответственно, Армения и Азербайджан договорились о возобновлении железнодорожного сообщения.
«Мы достигли принципиальной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о возобновлении железнодорожного сообщения. Речь идет о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, и надеемся завершить работы в ближайшие 2-3 года», - заявил армянский премьер-министр.