Граждане Армении в будущем году будут жить хуже, чем в текущем. С таким прогнозом выступил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Тадевос Аветисян в статье под названием «Продолжающиеся лживые обещания, угасающая надежда на хорошую жизнь».

Аветисян привел в статье факты, основанные на последних опубликованных данных за 2021 год об экономической ситуации в Армении.

Он отметил, что только в 2021 году рост потребительских цен составил больше 7%, а в 2022 году власти прогнозируют 5,5% рост.