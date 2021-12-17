Армянам прогнозируют ухудшение жизни в 2022 году армянские СМИ
Граждане Армении в будущем году будут жить хуже, чем в текущем. С таким прогнозом выступил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Тадевос Аветисян в статье под названием «Продолжающиеся лживые обещания, угасающая надежда на хорошую жизнь».
Аветисян привел в статье факты, основанные на последних опубликованных данных за 2021 год об экономической ситуации в Армении.
Он отметил, что только в 2021 году рост потребительских цен составил больше 7%, а в 2022 году власти прогнозируют 5,5% рост.
По словам Аветисяна, указанные им в статье факты свидетельствуют о том, что в 2021 году граждане Армении живут хуже, чем в 2020 году. Причем по сравнению в 2019 годом в 2020 году уровень бедности вырос около 0,6%, эти факторы усилились в 2021 году и сохранятся в 2022 году.
В статье также отмечается, что власти не приняли предложения оппозиционных депутатов, направленные на смягчение антисоциального характера проекта государственного бюджета.