После избрания состоялась пресс-конференция Азера Магеррамова и Эльчина Алиева.

«На этот раз я не выдвинул свою кандидатуру, - сказал экс-президент федерации. - Провели новые выборы. Единственным кандидатом был профессор Эльчин Алиев. Он избран новым президентом федерации».

«Мы будем строить нашу работу на основе успехов, достигнутых под руководством Азера Магеррамова, - заявил Эльчин Алиев. - Он очень сильно поднял планку, будет сложно ее превзойти. Радует, что молодежь проявляет интерес к нашему виду спорта, будем использовать это.

Да, триатлон требует больших финансовых вложений, потому что этот вид спорта включает в себя три дисциплины.

Планируем проводить соревнования и в Баку. Хотим организовывать как минимум шесть соревнований в год. Вы все знаете соревнования Ironman. У нас это будет Dəmir Adam».

* * * 15:03

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась отчетно-выборная конференция в Федерации триатлона Азербайджана.

В ходе собрания на должность президента Федерации был избран Эльчин Алиев, сменивший на этом посту Азера Магеррамова.