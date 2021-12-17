Греция за десять лет закрыла 126 турецких школ

За 10 лет власти Греции закрыли 126 турецких школ, заявил глава Союза школ национальных меньшинств Ахмет Кара, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

В интервью газете Yeni Şafak Кара заявил, что недавний протест западнофракийских турок был направлен против политики властей в сфере образования. По его словам, община продолжит бойкотировать школы, если греческие власти продолжат нарушать права турок на образование: «...Десять лет назад у нас было 229 школ для меньшинств, а сейчас осталось 103 начальные и две средние школы».

Кара отметил, что греческие власти не разрешают туркам открывать новые школы, а греческие педагоги часто пытаются манипулировать турецкими родителями и опекунами, говоря, что их дети должны переходить в государственные школы. Также у западнофракийских турок имеются претензии к учебникам: «Учебники, по которым преподают в школах, не содержат обновлённой информации, поскольку правительство Греции не одобряет содержание обновленных учебников, присланных Турцией».