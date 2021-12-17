Новый прогноз ВОЗ по сроку окончания COVID-пандемии

Надежды специалисты возлагают на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций в области медицины.

На сегодняшний день коронавирус унес жизни более 5,6 млн человек во всем мире, сообщает Reuters.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения ожидают, что пандемия коронавируса прекратится в 2022 году.

"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко лечить", - сказал на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии", - заявил он.

Комментируя сложившуюся на сегодняшний день ситуацию с распространением коронавируса, в организации отметили, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов болезни.

"И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - сказал глава ВОЗ.

Он также указал, что в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.