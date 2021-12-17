Накануне в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям прошло онлайн-заседание по результатам оценки «Индекса ASAN Xidmət». В ходе встречи было отмечено, что в 2021 году ОАО Azərişıq удостоено первого места с 83,61% за самые высокие показатели среди учреждений, оказывающих коммунальные услуги.

По результатам 2020 года коммунальные услуги, оказываемые акционерным обществом, составили 45,31%, что оценивается в 3 звезды по критериям оценки. А по показателю текущего года оказываемые ОАО Azərişıq услуги удостоены 5 звезд.

Для сравнения отметим, что предоставляющее коммунальные услуги ОАО Azərsu оценены в 4 звезды с 77,43%, ОАО Azəristiliktəchizat - 2 звезды с 36,88%, ПО Azəriqaz - 2 звезды с 22,10%.