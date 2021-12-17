Путин удивлен поддержкой Западом сепаратизма на Кавказе

Президент России Владимир Путин удивлен, зачем Западу надо было поддерживать в 1990-е годы сепаратизм на Кавказе с помощью террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью... террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?" - сказал президент, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства также считает, что напряженность в Европе происходит по вине США.