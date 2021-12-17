Мелконян: Азербайджанец идет на расстоянии 200 метров, мы поднимаем руки, идем и сдаемся

«Турок (имеет в виду азербайджанцев – ред.) идет на расстоянии 200 метров, мы поднимаем руки, идем и сдаемся», - сказал сегодня на брифинге с журналистами депутат парламента от фракции «Гражданский договор» Гагик Мелконян, пишет mamul.am.

Народный избранник заявил, что, вернувшись из плена, солдат должен рассказать, как попал в плен, чтобы это не стало характерным.

«Турок (имеет в виду азербайджанцев – ред.) идет на расстоянии 200 метров, мы поднимаем руки, идем и сдаемся. Взяли в плен… мы все понимаем, что с человеком может произойти все. Но почему бы им не сказать, что наш командир предатель, он нас сдал в плен», - считает Мелконян.