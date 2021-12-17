Путин заявил, что ему надоели «манипуляции» Запада

Манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, надоели, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского президента, западные страны «под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность», действуют «за тысячи километров» от своей территории.

«И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — сказал Путин, слова которого приводит РБК.