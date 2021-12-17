На Каспии продлен запрет на вылов осетровых

Прикаспийские государства продлили запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море на 2022 год, сообщило казахстанское ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", передает Interfax.

"Сегодня на 5-м заседании Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов управлению их совместными запасами, пятью прикаспийскими государствами принято решение продлить запрет на коммерческий промысел осетровых рыб на 2022 год и не устанавливать на 2022 год квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб. В 2022 году вылов осетровых видов рыб будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства", - говорится в опубликованном во вторник сообщении ТОО в Facebook.

Согласно информации, председательствующая сторона - Республика Казахстан и другие прикаспийские страны (кроме Туркменистана) отметили, что существует необходимость установления запрета на срок не менее пяти лет на коммерческий промысел осетровых видов рыб.