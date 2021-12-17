Дядя сожительствовал с племянницей...
В Евлахе арестован мужчина, который увез в Баку и вступил в половую связь со своей несовершеннолетней племянницей.
Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 13 декабря житель Евлаха И.Мустафаев обратился в полицию, сообщив, что его дочь Н.М., 2008 года рождения, и брат Эльчин Мустафаев пропали без вести.
В ходе проведенного расследования было установлено, что Э.Мустафаев увез свою племянницу в Баку, выяснилось и их местонахождение в столице. Дядю с племянницей доставили в отделение полиции Евлахского района.
Стало известно, что несовершеннолетняя подвергалась сексуальным действиям со стороны своего родственника.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 150.3.3 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и 152.2 (половой акт с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.
Отметим, что Э.Мустафаеву больше 40 лет.