Дядя сожительствовал с племянницей...

В Евлахе арестован мужчина, который увез в Баку и вступил в половую связь со своей несовершеннолетней племянницей.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 13 декабря житель Евлаха И.Мустафаев обратился в полицию, сообщив, что его дочь Н.М., 2008 года рождения, и брат Эльчин Мустафаев пропали без вести.

В ходе проведенного расследования было установлено, что Э.Мустафаев увез свою племянницу в Баку, выяснилось и их местонахождение в столице. Дядю с племянницей доставили в отделение полиции Евлахского района.