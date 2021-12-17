Спотовые цены на природный газ в Европе вышли на исторический максимум, впервые превысив отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на бирже ICE Futures выросла до $2004 за тыс. куб. м, или €171,52 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Это абсолютный рекорд за всю историю торгов — прежний был зафиксирован в начале октября. Спотовая цена газа в Европе выросла на фоне остановки и развороте в реверс газопровода Ямал — Европа, а также падении ветрогенерации в регионе.