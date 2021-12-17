Генпрокуратура наказала некоторых журналистов и новостные сайты
Генпрокуратура оштрафовала нескольких журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что 16 и 17 декабря 2021 года за постоянное распространение ради сенсации различной предвзятой информации в Генеральную прокуратуру были приглашены Абушов Замиг Хидаят оглы, Махмудов Ильгар Мехман оглы, Ибрагимов Мехти Назим оглы и Сафарсой Рза Али оглы, где им было объявлено предупреждение.
А представитель СМИ Мамедов Сахавет Магсуд оглу разместил на принадлежащем ему личном аккаунте в социальных сетях информацию о деятельности военных структур страны, запрещенную законом к публикации. В отношении Мамедова начато производство по делу об административном правонарушении, собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. Решением Хатаинского районного суда города Баку Сахавет Мамедов оштрафован на 500 манатов.
Также за незаконную публикацию информации, пропагандирующей самоубийство как способ решения проблем, оправдывающей суицид и провоцирующей к нему, а также объясняющей способы его совершения, 18 декабря текущего года начато производство по делу об административном правонарушении в отношении интернет-ресурсов olke.az и manevr.az и других. Решениями Сумгаитского городского и Наримановского районных судов они оштрафованы на 1 500 манатов.
Кроме того, 20 декабря 2021 года за распространение в интернет-информационном ресурсе запрещенной информации о суициде было объявлено предупреждение директору средней школы села Юхары Зейхур Гусарского района Хикмету Агаджанову.