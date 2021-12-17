Генпрокуратура наказала некоторых журналистов и новостные сайты

Генпрокуратура оштрафовала нескольких журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 16 и 17 декабря 2021 года за постоянное распространение ради сенсации различной предвзятой информации в Генеральную прокуратуру были приглашены Абушов Замиг Хидаят оглы, Махмудов Ильгар Мехман оглы, Ибрагимов Мехти Назим оглы и Сафарсой Рза Али оглы, где им было объявлено предупреждение.

А представитель СМИ Мамедов Сахавет Магсуд оглу разместил на принадлежащем ему личном аккаунте в социальных сетях информацию о деятельности военных структур страны, запрещенную законом к публикации. В отношении Мамедова начато производство по делу об административном правонарушении, собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. Решением Хатаинского районного суда города Баку Сахавет Мамедов оштрафован на 500 манатов.