В Джалилабаде задержан водитель-наркоман, устроивший ДТП

Арестован водитель автомобиля марки ВАЗ-2105, совершивший аварию в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, житель Джалилабадского района Эльвин Гусейнов на автомобиле марки ВАЗ-2105, принадлежащем его знакомому, за рулем которого он находился без водительских прав и доверенности, совершил на территории города Джалилабад дорожно-транспортное происшествие.

В результате еще три автомобиля - ВАЗ-21154, ВАЗ-21063 и Mercedes-Benz - получили серьезные повреждения.

Соответствующим медицинским обследованием установлено, что Эльвин Гусейнов употреблял наркотические средства. Собранные в отношении виновника аварии материалы направлены в районный суд для правовой оценки. Решением суда Гусейнову назначен административный арест на 30 дней.