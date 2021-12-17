Cumhuriyet: Пока достижения Азербайджана не будут зафиксированы, Турции не нужно спешить

«До тех пор, пока достижения Азербайджана не будут зафиксированы в окончательном соглашении, не нужно спешить с нормализацией отношений с Арменией», - написала турецкая газета Cumhuriyet.

Автор статьи отмечает, что Турция, делая шаги по нормализации отношений с Арменией, должна заботиться о сбалансированности в отношениях с Россией, а также не забывать, «как альянс Армения — Греция — греческая администрация Южного Кипра борется против альянса Турция — Азербайджан — Турецкая Республика Северного Кипра, а также о деятельности армянской диаспоры».

Самое же главное, отмечает издание, что некоторые круги в Армении по-прежнему заявляют о так называемых «правах» в Карабахе, а в отношении Зангезурского коридора сохраняется противоречивая позиция. Пока все это продолжается, открытие границы, закрытой в 1993 году, может создать у Армении ощущение «победы».