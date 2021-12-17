Cumhuriyet: Пока достижения Азербайджана не будут зафиксированы, Турции не нужно спешить
«До тех пор, пока достижения Азербайджана не будут зафиксированы в окончательном соглашении, не нужно спешить с нормализацией отношений с Арменией», - написала турецкая газета Cumhuriyet.
Автор статьи отмечает, что Турция, делая шаги по нормализации отношений с Арменией, должна заботиться о сбалансированности в отношениях с Россией, а также не забывать, «как альянс Армения — Греция — греческая администрация Южного Кипра борется против альянса Турция — Азербайджан — Турецкая Республика Северного Кипра, а также о деятельности армянской диаспоры».
Самое же главное, отмечает издание, что некоторые круги в Армении по-прежнему заявляют о так называемых «правах» в Карабахе, а в отношении Зангезурского коридора сохраняется противоречивая позиция. Пока все это продолжается, открытие границы, закрытой в 1993 году, может создать у Армении ощущение «победы».
Как считает автор, до тех пор, пока достижения Азербайджана не будут зафиксированы в окончательном соглашении, не нужно спешить. «Кроме того, Турции не следует торопиться с принятием необходимых шагов во избежание повторения проблем в отношениях с Азербайджаном, имевших место во время усилий по нормализации отношений с Арменией в 2009 году. Необходимо действовать осторожно и осуществлять этот важнейший процесс в координации и постоянном диалоге с Азербайджаном. Малейшая авария в коммуникации между Турцией и Азербайджаном станет прекрасной возможностью в меньшем масштабе — для альянса Армения — Греция — греческая администрация Южного Кипра, а в более крупном масштабе — как для США - ЕС, так и для России с Ираном», - указывает газета.