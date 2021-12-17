Центробанк Турции включил азербайджанский манат в список торговых валют
В список «Иностранные валюты для торговли» Центробанком Турции включены азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующий циркуляр опубликован 21 декабря в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.
Поправки приняты в соответствии с решением №32 о «Защите стоимости турецкой валюты» и Коммюнике №2008-32 / 34 Министерства казначейства и финансов Турции.
Тем самым в обновленном перечне теперь 22 валюты: доллар США, австралийский доллар, новый азербайджанский манат, дирхам ОАЭ, болгарский лев, китайский юань, датская крона, евро, южнокорейская вона, британский фунт стерлингов, иранский риал, шведская крона, швейцарский франк, японская иена, канадский доллар, катарский риал, кувейтский динар, норвежская крона, пакистанская рупия, румынский лей, российский рубль и саудовский риял.