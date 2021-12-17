Путин: США должны понять, что России больше некуда отступать

По словам российского президента, эти страны уничтожались без санкции Совета Безопасности ООН. Но когда Вашингтон что-то пытается делать в Украине, это происходит уже не за тысячу километров от российских границ, а "на пороге нашего дома".

США делают все, что хотят, заявил глава российского государства Владимир Путин, подчеркнув, что это уже показали события и в Югославии, и в Ираке, и в Сирии.

В США, по мнению президента России, должны понять, что "нам дальше просто уже некуда отступать". Путин добавил, что Вашингтон пока не получил гиперзвуковое оружие, но его испытания проводятся. Понятны примерные сроки, когда его получит Пентагон. Это не скрыть, добавил российский лидер, все испытания фиксируются. После того как американское гиперзвуковое оружие будет создано, тогда под его прикрытием Америка может натравливать Киев на Москву, передают Вести.ру.

"При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в Москве рассчитывают на конструктивные и содержательные переговоры, которые приведут к обеспечивающему равную безопасность для всех результату.

Глава российского государства отметил, что на наращивание натовских войск у российских рубежей Москва не будет смотреть безучастно и что Москва имеет право критиковать недружественные шаги Запада.