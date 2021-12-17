Бакинские транспортники отчитались о принятых мерах безопасности

С 13 по 19 декабря в Баку были продолжены мероприятия, связанные с организацией дорожного движения, а также обеспечением его доступности. В течение недели на трех новых перекрестках была организована разметка желтой сеткой.

В результате были обеспечены комфорт и безопасность участников дорожного движения. На 11 улицах и проспектах установлено около 100 дорожных знаков. При этом в этих районах снижен риск дорожно-транспортных происшествий.

С учетом обращений граждан на трех улицах организован пешеходный переход, на 10 улицах обновлены одноуровневые пешеходные переходы.

Благодаря этой работе улучшены дорожные условия, повышен уровень безопасности движения пешеходов, снижен риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. На 6 улицах устранены случаи незаконной парковки вдоль тротуара с установкой тумб безопасности.