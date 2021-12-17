МВД о чиновниках, позирующих с оружием
Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов, которые поделились в социальных сетях фотографиями с оружием.
Как сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, распространенные в социальных сетях кадры были изучены.
Установлено, что жители Джалилабадского района - директор Масаллинского регионального представительства лесного хозяйства Службы развития лесов А. Исмиев и его заместитель С.Шахмаров сфотографировались в селе Садатлы с огнестрельным оружием. Кадры они выложили в сеть. Исмиеву принадлежит ружье Huğlu Renova 12 калибра, Шахмарову – «Сайга-410», на что у них имеются соответствующие документы.
В настоящее время по данному факту в отделе полиции Масаллинского района проводится расследование.