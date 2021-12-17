МВД о чиновниках, позирующих с оружием

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов, которые поделились в социальных сетях фотографиями с оружием.

Как сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, распространенные в социальных сетях кадры были изучены.