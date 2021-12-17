Умные технологии помогут организовать возвращение беженцев в Карабах

Азербайджан готовится к реализации еще одного проекта, который станет примером для всего мира: начинается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, военной мощи армии в освобожденные города и села вернется жизнь. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с выполнением поручений главы государства принимает необходимые меры для обеспечения эффективности важной составляющей Великого Возвращения – процесса репатриации и реинтеграции. Одним из них является создание соответствующей электронной системы. Об этом журналистам сообщил советник председателя Госкомитета Насими Нариманов.

По его словам, Великое возвращение требует сложной и ответственной работы. Государственный комитет также готов выполнять свои функциональные обязанности в этой области, принимая меры для достижения гибкого, эффективного и прозрачного проведения этого процесса. Так, в комитете завершается работа по созданию электронной системы управления “Возвращение и реинтеграция” в рамках проекта “Первый шаг”, разработанного с целью возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории и их постоянного проживания.

После утверждения в подготовленных комитетом и представленных соответствующим структурам проектах закона “О возвращении и реинтеграции освобожденных территорий”, нормативно-правовых актов для проведения процессов возвращения и реинтеграции, установленные критерии и принципы переселения, постоянного проживания и реинтеграции будут синхронизированы с алгоритмами новой системы.

Как известно, на основании поручения Главы государства при восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий применяются самые современные технологии. Началась реализация таких инновационных проектов, как создание «Умного города“, «Умного села»,” Зеленой энергетической зоны". По проекту "Умная деревня" в селе Агалы Зангиланского района на начальном этапе строится 200 индивидуальных жилых домов и создается социально-техническая инфраструктура. Комитет готовится вести процесс возвращения в Агалы с помощью вновь созданной электронной системы управления “возвращение и реинтеграция” с использованием единой базы данных вынужденных переселенцев и сервисов, интегрированных в “Электронное правительство”.

Насими Нариманов отметил, что Отдел внедрения информационных технологий и электронного управления в структуре комитета был создан недавно. После этого учет вынужденных переселенцев был электронизирован и на его основе сформирована единая база данных, интегрированная с информационными базами “Электронного правительства” и других государственных структур. Единая электронная база данных, в которой собраны данные о каждом вынужденном переселенце, повысила оперативность и гибкость функциональной деятельности комитета, а также упростила управление. В течение двух лет в Госкомитете внедряется электронная система документооборота.

Информация о статусе и соответствующем удостоверении, пособиях, коммунальных платежах вынужденных переселенцев электронизирована отдельно, и этими электронными услугами пользуются государственные структуры. В my.gov.az в электронной системе появилась возможность получить справку о статусе вынужденного переселенца.

В преддверии создания электронной платформы «Возвращение и реинтеграция» единая база данных вынужденных переселенцев еще более совершенствуется, включая дополнительные данные, полученные на основе опросов, проведенных комитетом в целях подготовки к возвращению.

Следует подчеркнуть, что возвращение на освобожденные от оккупации территории-процесс долгосрочный. Речь идет о возвращении на постоянное место жительства сотен тысяч наших соотечественников, причем на основе принятых на международном уровне принципов безопасности, добровольности и обеспечения достойных условий жизни.

Новую электронную систему, созданную для осуществления возвращения и реинтеграции, планируется усовершенствовать на основе опыта, полученного в ходе этого процесса. На следующем этапе в повестке дня также разработка мобильного приложения, которое будет оказывать поддержку устойчивому поселению, обеспечению занятости, оказанию услуг реинтегрантам.