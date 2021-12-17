Вугару Сафарли зачитали приговор: 10 с половиной лет лишения свободы
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ, Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намика Гаджиева.
Выступая с последним словом на заседании под председательством судьи Азера Пашаева, Вугар Сафарли не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и попросил суд оправдать его.
Другой обвиняемый, Надир Мамедов, также заявил о своей невиновности по уголовному делу.
Суд отправился на совещание для вынесения приговора. После совещания обвиняемым был зачитан приговор. Вугар Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.
Отметим, что в ходе проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершив служебный подлог и внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов. Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана. В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на имущество и банковские вклады обвиняемых. Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.