Вугару Сафарли зачитали приговор: 10 с половиной лет лишения свободы

Выступая с последним словом на заседании под председательством судьи Азера Пашаева, Вугар Сафарли не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и попросил суд оправдать его.

Другой обвиняемый, Надир Мамедов, также заявил о своей невиновности по уголовному делу.

Суд отправился на совещание для вынесения приговора. После совещания обвиняемым был зачитан приговор. Вугар Сафарли был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в ходе проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершив служебный подлог и внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов. Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана. В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на имущество и банковские вклады обвиняемых. Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.