Первые Aurus ушли в Азербайджан

О том, сколько Aurus отправлено в Азербайджан, не сообщается.

Россия экспортировала первую партию автомобилей класса люкс Aurus. Эти автомобили были отправлены в Азербайджан, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам российского министра, автомобили Aurus планируется продавать в 19 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Тяжелая версия автомобилей Aurus будет собираться в Российском государственном научном центре НАМИ. Серийное производство джипов этой марки начнется с 2022 года на заводе Sollers в Алабуге.

Aurus – первый люксовый российский бренд. Его название составлено из двух слов: Aurum – "золото" и Russia – "Россия". В линейке проекта с кодовым названием "Кортеж" лимузин и седан Aurus Senat, минивэн Aurus Arsenal и внедорожник Aurus Kommendant. Автомобиль Aurus Senat в России стоит около $320 тыс. При этом цена экспортного варианта может составлять до $1 миллиона в зависимости от поставок и желаний заказчика.

Эти автомобили, несомненно, поставляются по специальному заказу, однако информации о закупках Aurus из Азербайджана нет. Возможно, в ближайшее время эти автомобили можно будет увидеть на улицах Баку.