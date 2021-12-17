Турецкий министр на приеме у Ильхама Алиева

Во вторник, 21 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были особо подчеркнуты развивающиеся дружественные и братские отношения между странами, было отмечено продолжение сотрудничества в области энергетики, а также значение глобальных энергетических проектов, реализуемых совместно Азербайджаном и Турцией.

Президент Ильхам Алиев сказал, что визит министра энергетики Фатиха Донмеза является хорошей возможностью для обсуждения перспектив развития сотрудничества в энергетической сфере.

Также во время встречи было подчеркнуто, что Первый азербайджано-турецкий энергетический форум, который пройдет в Баку, станет новой платформой для расширения сотрудничества между странами в этой сфере, определения новых направлений и обсуждения конкретных проектов.