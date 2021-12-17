Путин и Макрон обсудили Карабах

«При обмене мнениями по карабах скому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно», – говорится в сообщении Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону Карабах , Украину, а также проекты документов о гарантиях безопасности, говорится в сообщении Кремля, передает ТАСС.

Также Путин заявил, что от шагов Украины по реализации «Минска-2» зависит возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

«Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов властей Украины по реализации минского «Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате», – говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями и по поводу документов о гарантиях безопасности на фоне напряженных отношений между Россией и НАТО.

«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», – говорится в сообщении офиса российского президента.