Мемориал Вугара Гашимова: Шахрияр Мамедъяров обыграл Рихарда Раппорта и Фабиано Каруану

На шахматном турнире памяти Вугара Гашимова, который проходит в Баку, завершились соревнования по быстрым шахматам.

По итогам 7 туров турнирную таблицу возглавляют венгр Рихард Раппорт и россиянин Сергей Карякин, набравшие по 16 очков. По 14 очков имеют Шахрияр Мамедъяров и американец Фабиано Каруана.

Шахрияр в 6-м туре одолел Раппорта (1,5:0,5), а в 7-м – Каруану (1,5:0,5). На 5-м месте другой наш шахматист Рауф Мамедов, у которого 9 очков. Он победил чеха Давида Навару (1,5:0,5) и уступил Карякину (0,5:1,5).

Последние три места занимают Навара (8 очков), Вугар Асадли (4) и индиец Вишванатан Ананд (3).

Завтра и послезавтра пройдут соревнования по блицу. Победитель определится по сумме очков, набранных в рапиде и блице.

Напомним, за победу по итогам двух партий в рапиде шахматисты получали по 3 очка. В случае ничьи соперники для выявления победителя играли в «Армагеддон». За победу в «Армагеддоне» полагалось 2 очка. Шахматист, проигравший в «Армагеддоне», получал 1 очко.

Контроль времени: рапид – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход; блиц – 5 минут плюс 3 секунды; «Армагеддон» - 5 минут у белых, 4 минуты у черных плюс 3 секунды за каждый ход после 60-го хода.