Поддержка малого бизнеса от Банка ABB

Банк ABB расширяет свое участие в программе самозанятости, направленной на улучшение социального благосостояния малообеспеченных семей. С октября по декабрь банк успел оказать помощь, необходимую для создания малого бизнеса 22 малообеспеченным семьям, проживающим в разных регионах страны. При поддержке банка АВВ эти семьи смогли открыть животноводческие и овцеводческие фермы и начали заниматься сельским хозяйством.

Программа, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, снабжает малообеспеченные семьи производственным или сервисным оборудованием в соответствии с их бизнес-планами. Банк ABB поддерживает самозанятость уязвимых групп населения как в рамках соответствующей программы Министерства труда и социальной защиты, так и в рамках Меморандума, подписанного между Министерством, Центральным банком и Ассоциацией Банков Азербайджана.