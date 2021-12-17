Поддержка малого бизнеса от Банка ABB
Банк ABB расширяет свое участие в программе самозанятости, направленной на улучшение социального благосостояния малообеспеченных семей. С октября по декабрь банк успел оказать помощь, необходимую для создания малого бизнеса 22 малообеспеченным семьям, проживающим в разных регионах страны. При поддержке банка АВВ эти семьи смогли открыть животноводческие и овцеводческие фермы и начали заниматься сельским хозяйством.
Программа, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, снабжает малообеспеченные семьи производственным или сервисным оборудованием в соответствии с их бизнес-планами. Банк ABB поддерживает самозанятость уязвимых групп населения как в рамках соответствующей программы Министерства труда и социальной защиты, так и в рамках Меморандума, подписанного между Министерством, Центральным банком и Ассоциацией Банков Азербайджана.
Целью программы является создание для этих семей условий для начала малого бизнеса или развития существующего. Уникальность этой программы заключается в том, что она вместо предоставления наличных денег, ориентирована исключительно на развитие бизнеса и постоянную занятость. ABB активно участвует в этой программе, принимая за основу свою стратегию поддержки развития малого и среднего бизнеса, а также принципы корпоративной социальной ответственности. Список этих семей предоставляется со стороны Государственной службы занятости.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.