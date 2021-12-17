В Тбилиси проходит многотысячный митинг сторонников Саакашвили
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в день его рождения собрались перед парламентом в центре Тбилиси, передает «Спутник-Грузия».
«Мы собрались здесь, чтобы поздравить Мишу с днем рождения и заявить, что он должен быть свободен», – заявила один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.
В правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» остались недовольны очередной уличной акцией протеста оппозиции.
«В итоге это приведет «Нацдвижение» к окончательной маргинализации. Мы давно говорим, что это – процесс радикализации, который неприем для общества», – сказал один из лидеров правящей партии, депутат Шалва Папуашвили.
Отметим, что 21 декабря бывшему президенту Грузии исполнилось 54 года.