Новый чемпион по Counter-Strike
Завершился киберспортивный чемпионат Lenovo Legion Winter Cup по Counter Strike - Global Offensive, организованный Gaming League Azerbaijan при спонсорской поддержке Lenovo и Intel®️.
В итоге команды Karabakh Horses и Rowk заняли 2-е и 3-е места соответственно. Победителем же соревнования стала команда Firenation. В чемпионате приняли участие 144 команды.
Победители 17-дневного турнира получили награды и различные призы от Lenovo и Intel®️.
Следует отметить, что GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая киберспортивные турниры, на сегодняшний день организовала более 40 чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, которая была создана для формирования культуры киберспорта, является развитие спортивных игр в Азербайджане на международном уровне, создание необходимых условий как для местных, так и для международных мероприятий.