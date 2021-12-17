Уволен позировавший с оружием чиновник министерства

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выступило с заявлением по поводу своих сотрудников – Адема Исмиева и Сакита Шахмарова, которые поделились в социальных сетях фотографиями с оружием в руках.

Глава пресс-службы ведомства Ирада Ибрагимова сообщила, что житель Джалилабадского района – директор Масаллинского регионального представительства лесного хозяйства Службы развития лесов А. Исмиев уволен со своей должности, а его заместителю Сакиту Шахмарову сделано последнее предупреждение.

Оба чиновника также были оштрафованы в административном порядке.