Госслужба предупредила работодателей: минимальная зарплата с 1 января – 300 манатов
«В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 декабря 2021 года Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения обращается к работодателям в связи с доведением минимальной заработной платы до 300 манатов с 1 января 2022 года». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Служба доводит до сведения работодателей, что до 1 января 2022 года необходимо обеспечить внесение изменений в трудовые договоры, в которых фиксируется заработная плата ниже минимальной, в соответствии с требованиями законодательства и включение в подсистему «уведомление о трудовом договоре» соответствующего уведомления о трудовом договоре. Минимальный размер оплаты труда на рабочих местах с 1 января не может быть менее 300 манатов.
«Посредством подсистемы министерства «уведомление о трудовом договоре» ситуация в этой сфере находится под постоянным контролем. Вся информация о заключенных трудовых договорах, а также о внесении изменений или расторжении договоров содержится в этой подсистеме. Данная подсистема позволяет в режиме реального времени отслеживать данные по всем окладам, установленным по трудовым договорам, заключенным на рабочих местах», – говорится в сообщении Минтруда.
В связи с повышением минимального размера оплаты труда работодатели также должны повысить заработную плату работников, которым выплачивается заработная плата по единому тарифному плану, состоящему из 19 ступеней, в связи с чем должны быть приняты соответствующие меры.
Статья 192.3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов за выдачу работнику заработной платы ниже минимальной заработной платы.
В случае обнаружения факта выдачи заработной платы ниже минимальной заработной платы, в соответствии со статьей 127-4.1 Кодекса, будет начато производство по делу об административном правонарушении в режиме реального времени без участия лица, совершившего административное правонарушение.