Госслужба предупредила работодателей: минимальная зарплата с 1 января – 300 манатов

«В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 декабря 2021 года Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения обращается к работодателям в связи с доведением минимальной заработной платы до 300 манатов с 1 января 2022 года». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Служба доводит до сведения работодателей, что до 1 января 2022 года необходимо обеспечить внесение изменений в трудовые договоры, в которых фиксируется заработная плата ниже минимальной, в соответствии с требованиями законодательства и включение в подсистему «уведомление о трудовом договоре» соответствующего уведомления о трудовом договоре. Минимальный размер оплаты труда на рабочих местах с 1 января не может быть менее 300 манатов.

«Посредством подсистемы министерства «уведомление о трудовом договоре» ситуация в этой сфере находится под постоянным контролем. Вся информация о заключенных трудовых договорах, а также о внесении изменений или расторжении договоров содержится в этой подсистеме. Данная подсистема позволяет в режиме реального времени отслеживать данные по всем окладам, установленным по трудовым договорам, заключенным на рабочих местах», – говорится в сообщении Минтруда.