Зеленский вновь заявил о готовности переговоров с Москвой «в любом формате»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате, передают «Известия».

По словам украинского лидера, диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России, добавив, что Киев не боится разговора с Москвой.

«Сейчас нет общения с Путиным. Мы оба не звоним друг другу. Это не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате», – сказал Зеленский.