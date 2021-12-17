Бывший руководитель отдела МИД Азербайджана попросил на суде последнее слово…
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде, передает haqqin.az
Адвокат обвиняемого Фархада Моллазаде Кямандар Насибов, выступавший на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева, сообщил, что ущерб по уголовному делу в размере 2 с половиной миллионов манатов был возмещен его подзащитным, а также отметил, что Фархад Моллазаде не тратил незаконно полученные деньги на себя.
«Фархад Моллазаде отмечал в своих показаниях, что сумма, записанная как растрата, была потрачена на хозяйственные работы и другие расходы. То есть эти деньги были потрачены по назначению. У моего клиента, к слову, нет ни личного автомобиля, ни личного дома. У него было имущество, оставшееся от отца, которое он продал, чтобы возместить ущерб», - сказал адвокат.
При вынесении приговора Кямандар Насибов попросил суд учесть, что его подзащитный в ходе судебного процесса дал признательные показания, не препятствовал ходу следствия и возместил причиненный ущерб.
Затем выступил адвокат другого обвиняемого Салима Ализаде и попросил применить к подзащитному наказание, не предусматривающего лишение свободы:
«Салим Ализаде был исполнителем, ему были даны конкретные инструкции, и он выполнял поручения. Сейчас за все содеянное отвечают эти двое».
Выступая на суде с последним словом, Фархад Моллазаде сказал, что сожалеет о содеянном: «Я полностью согласен с тем, что сказал Камандар Насибов. Также я очень сожалею о содеянном. Поверьте, я уже сам себя наказал. Прошу вас, принимая решение, войдите в мое положение».
Обвиняемый же Селим Ализаде попросил у суда время для последнего слова.
Согласно обвинению, Ф.Моллазаде, находясь в сговоре с С.Ализаде и другими лицами, с целью приобретения для министерства подарков, канцелярских принадлежностей, сувениров и т.д. через различные фирмы в целом присвоил 2 миллиона 543 тысячи 173 маната. Присвоение средств осуществлялось путем фиктивного объявления победителя тендеров. Обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой госбезопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении указанных лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.