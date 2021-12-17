Бывший руководитель отдела МИД Азербайджана попросил на суде последнее слово…

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде, передает haqqin.az

Адвокат обвиняемого Фархада Моллазаде Кямандар Насибов, выступавший на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева, сообщил, что ущерб по уголовному делу в размере 2 с половиной миллионов манатов был возмещен его подзащитным, а также отметил, что Фархад Моллазаде не тратил незаконно полученные деньги на себя.

«Фархад Моллазаде отмечал в своих показаниях, что сумма, записанная как растрата, была потрачена на хозяйственные работы и другие расходы. То есть эти деньги были потрачены по назначению. У моего клиента, к слову, нет ни личного автомобиля, ни личного дома. У него было имущество, оставшееся от отца, которое он продал, чтобы возместить ущерб», - сказал адвокат.

При вынесении приговора Кямандар Насибов попросил суд учесть, что его подзащитный в ходе судебного процесса дал признательные показания, не препятствовал ходу следствия и возместил причиненный ущерб.