В Азербайджане прекращены полномочия нескольких судей

В формате видеоконференции состоялось заседание Судебно-правового совета, передает Report.

На заседании было отмечено, что в прошлом году Совет принял новые правила оценки работы судей на основе всеобъемлющих и прозрачных критериев с учетом лучшей международной практики.

В соответствии с правилами, в текущем году была оценена деятельность около 120 судей, в деятельности 14 из них были выявлены недочеты, на исправление которых им предоставлено 6 месяцев. Были прекращены полномочия трех судей.

Соответствующее решение принято в связи с совершенствованием правил оценки деятельности судей в соответствии с новым законодательством.