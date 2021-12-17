Эрдоган и Шольц намерены тесно координировать действия Турции и Германии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.
«Президент Эрдоган поздравил канцлера с вступлением в должность. Оба были едины во мнении о намерении продолжать тесно координировать действия Германии и Турции. В центре внимания разговора находились двусторонние и внешнеполитические темы», – отметил представитель канцлера.