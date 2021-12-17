Предприниматели попросили у ПО дополнительное время для погашения образовавшейся задолженности. Рашад Джавадов довел до их сведения важность понимания предпринимателями данного вопроса, соблюдения условий заключенных соглашений.

«В целях поддержки развития предпринимательства в стране Производственное объединение «Азеригаз» оказывает максимальную помощь субъектам бизнеса. Но в некоторых случаях предприниматели не выполняют взятые на себя обязательства по выплате долгов за использованный природный газ». Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов во время очередной встречи с владельцами теплиц в Шамкирском районе.

На встрече, организованной в рамках акции «Открытые двери», заместитель генерального директора, другие представители «Азеригаз», глава Исполнительной власти Шамкирского района Рашад Тагиев, представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса ответили на все вопросы, адресованные владельцами теплиц.

Организаторы акции создали условия и для того, чтобы наряду с предпринимателями и простые граждане озвучили свои проблемы.

Житель села Зейем Турал Асланов сообщил, что жители 8 улиц на пересечении сел Зейем и Сабиркенд не могут пользоваться природным газом. Он попросил решить данный вопрос, так как использование электроэнергии при превышении лимита ежемесячного потребления создает трудности. Участникам встречи было сообщено, что поступившие обращения будут представлены генеральному директору ПО.

Отметим, что эта встреча является 35-й по счету в рамках акции «Открытые двери» и 2-й по счету с предпринимателями Шамкира.