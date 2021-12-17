Украина работает над экстрадицией Саакашвили официальное заявление
«Украинская власть делает все, чтобы вернуть в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, Михаил Саакашвили остается гражданином Украины. Для президента Владимира Зеленского и его команды это не пустой звук. В отличие от тех, кто привык сводить любую тему к собственному пиару, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения в Украину», – написал он в своем Facebook.