Эрдоган: Турция строит отношения с Европой на основе возможного вступления в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первых телефонных переговоров с новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и Европейского союза на основе возможного вступления республики в сообщество. Об этом говорится в заявлении офиса президента Турции.

«Президент Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу», – отмечается в сообщении.