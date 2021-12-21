Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии

"Скоро он будет во всех странах мира", – предупредил миллиардер, подчеркнув, что необходимо отнестись к новому штамму серьезно, поскольку до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы вызывает данная разновидность COVID-19.

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть. Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как "омикрон".

"Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как "дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный", – написал Гейтс.

Однако он также предсказал, что если принимать необходимые меры, то следующий год может стать последним для пандемии.

"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев", – написал миллиардер.