Блинкен: США готовы жестко отвечать на агрессивные шаги России

«Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием, готовы жестко отвечать на те шаги Москвы, которые являются агрессивными». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Говоря о ситуации вокруг возможного вторжения России в Украину, госсекретарь США отметил, что президент страны Джо Байден отдает решительное предпочтение предсказуемым отношениям с Москвой.

«Мы занимаемся дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Президент Джо Байден во время своей первой встречи в Женеве несколько месяцев назад сказал президенту Путину, что мы отдаем решительное предпочтение более предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно», – сказал глава американской дипломатии.