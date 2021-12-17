Турция, Иран и Пакистан возобновили железнодорожные перевозки

Турция, Иран и Пакистан объявили о возобновлении работы железнодорожного контейнерного сервиса, связывающего Стамбул, Тегеран и Исламабад, пишет газета Gulf News.

«Железнодорожное сообщение значительно снизит стоимость перевозки товаров из Пакистана в Турцию, которая обычно занимает не менее 30 дней по морю», – заявил глава пакистанской грузовой компании Maxtelz Logistics Гоара Зия.

Протяженность маршрута составляет 6 656 км, а на его прохождение поезду требуется менее 12 дней.