Турция, Иран и Пакистан возобновили железнодорожные перевозки
Турция, Иран и Пакистан объявили о возобновлении работы железнодорожного контейнерного сервиса, связывающего Стамбул, Тегеран и Исламабад, пишет газета Gulf News.
«Железнодорожное сообщение значительно снизит стоимость перевозки товаров из Пакистана в Турцию, которая обычно занимает не менее 30 дней по морю», – заявил глава пакистанской грузовой компании Maxtelz Logistics Гоара Зия.
Протяженность маршрута составляет 6 656 км, а на его прохождение поезду требуется менее 12 дней.