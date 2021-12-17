Reuters: США могут запретить России импорт смартфонов и не только

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения «жестких мер экспортного контроля» в отношении России в случае возможного вторжения в Украину». Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщает агентство Reuters.

В частности, изучается возможность ограничения импорта смартфонов, авиа- и автозапчастей.

По данным агентства, данный комплекс мер является дополнением к экономическим санкциям и будет вынесен на обсуждение на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.

Как отмечает агентство, означенные рестрикции могут перекрыть доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.