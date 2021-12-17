В Британии завершился судебный процесс, который по скандальности сравнивают с бракоразводным делом принцессы Дианы и принца Чарльза в далеком 1996 году. В этот раз Высокий суд Лондона разбирался в сложных отношениях между эмиром Дубая шейхом Мохаммедом ибн Рашид аль­ Мактумом и его бывшей женой принцессой Хайей. Эмир – яркая фигура в мире арабской аристократии, он является премьер-министром и вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Принцесса Хайя – дочь правителя Иордании короля Хуссейна и сестра нынешнего короля Абдаллы II.

Судебное разбирательство тянулось с 2019 года, когда Хайя с двумя маленькими детьми тайком сбежала в Британию, где заявила, что опасается за свою жизнь, и наняла для защиты адвоката Фиону Шеклтон, которая как раз участвовала в бракоразводном процессе Чарльза и Дианы, а также принца Эндрю и Сары Фергюсон. Интересы эмира представляла адвокат Элен Уорд, на счету которой дело о разводе Мадонны и Гая Ричи. Мохаммед обвинил жену в похищении детей.

Степень конфликтности отношений в монаршей паре удивила многих. В 2004 году, когда тридцатилетняя Хайя стала шестой женой эмира, который был на 25 лет старше ее, они стали заметной парой. Принцесса, закончившая Оксфорд и ставшая первой арабской женщиной-наездницей, которая участвовала в Олимпийских играх, была весьма независимой и могла выбрать себе любую пару, но эмир Дубая, сам большой любитель и знаток верховой езды, пришелся ей по сердцу. Что же произошло, что заставило Хайю говорить об угрозе своей жизни?

В ходе разбирательств звучало по меньшей мере три варианта ответа на этот вопрос. Супругу эмира напугало обращение с двумя взрослыми дочерями Мохаммеда от другой жены. Шейха Шамса и шейха Латифа в разное время пытались добиться независимости от отцовского контроля, но их силком возвращали домой и помещали под домашний арест. Якобы, когда принцесса Хайя узнала подробности обращения с этими девушками, она испугалась и решила бежать.

Другой вариант: ей резко не понравилась идея супруга выдать их 11-летнюю дочь замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Третий вариант ближе к жизни, но он не исключает предыдущих. Бывший британский военный Рассел Флауэрс, работавший личным охранником принцессы, стал ее любовником, и, опасаясь разоблачения и гнева супруга, Хайя сбежала в Великобританию.

Еще в начале года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу принцессы, признав состоятельными ее опасения за жизнь и право оставить ей детей. А вот теперь суд постановил, что эмир должен выплатить уже бывшей жене 550 миллионов фунтов (более 730 миллионов долларов). Эта сумма должна включать содержание детей, расходы на их образование, а также оплату охраны и бронированных автомобилей, в которых принцесса будет нуждаться, поскольку ее жизни действительно грозит опасность, ведь в распоряжении эмира Мохаммеда, как выразился судья, «вся мощь государственных ресурсов, находящихся в его распоряжении».

Полученные отступные и постоянное содержание позволят принцессе Хайе вести привычный образ жизни, хотя она пыталась выжать из эмира сумму, в два раза большую. Но и то, что удалось, в целом неплохо. В истории британского правосудия это рекордная сумма, полученная одной из сторон в результате бракоразводного процесса.