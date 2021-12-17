«На фоне пандемии и других глобальных проблем, Азербайджан и Россия демонстрируют положительную динамику роста товарооборота, выросшего только за девять месяцев нынешнего года на 6 процентов», - сказала haqqin.az Елена Кузьмина, заведующая сектором Центра постсоветских исследований РАН, принимавшая участие в работе круглого стола «Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы».

По ее словам, в последние годы Азербайджан увеличил на 25 процентов экспорт в Россию, большую часть которого составили различные сельскохозяйственные продукты. Для России же основным продуктом экспорта в Азербайджан является пшеница. В то же время, за последние пять лет увеличился экспорт электроэнергии из Азербайджана в Россию, а из РФ в Азербайджан стало больше поставок лекарственных препаратов.

Российский эксперт отметила, что, на фоне требований мировых лидеров о полном сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа или его аналогов, Азербайджан, Россия и Казахстан вскоре столкнутся с проблемой углеродной нейтральности. Это не значит, что потребление нефти полностью прекратится, речь идет о более высокотехнологичной и качественной переработке нефти, которая позволит минимизировать экологический ущерб, наносимый нефтедобычей. Поэтому необходимо уже сейчас выстраивать стратегию замещения доходов от продажи нефти, а также решать проблемы, связанные с неизбежным сокращением потребления «черного золота».

Кузьмина сообщила, что между Москвой и Баку достигнуты определенные договоренности об участии российских компаний в проекте цифровизации инфраструктуры азербайджанской столицы. В переговорах «Баку - умный город» участвуют 35 российских компаний разного профиля, цель которых - поставка оборудования, необходимого для создания цифровых платформ управления электроэнергетикой, коммунальными службами и прочими элементами инфраструктуры столицы Азербайджана.

«В Москве уже действуют цифровые платформы в системе коммунальных и других служб. Поверьте, это значительно облегчает жизнь москвичей», - сказала Елена Кузьмина.

Одновременно идут переговоры по проекту "Агро-экспресс", в рамках которого решается вопрос доставки продуктов сельского хозяйства максимум за 5 дней. Подобная система быстрой доставки уже начала работать между Узбекистаном и Россией. Для Азербайджана она будет весьма выгодной, поскольку позволит сохранить качество быстропортящейся продукции, ощутимо уменьшит потери производителей, а также облегчит проведение фитосанитарного контроля.

«Ожидаемое открытие Зангезурского коридора – дело, бесспорно, хорошее дело, - отмечает эксперт. - Вопрос лишь в том, какими позициями будут располагать наши страны? Будут ли Россия и Азербайджан просто транзитерами, или же мы сможем воспользоваться этой артерией для собственного производства и развития? К примеру, по качеству, пропускным способностям и другим показателям автомобильных и железных дорог, Азербайджан и РФ попеременно лидируют в СНГ. В то же время, по вопросам транспортной логистики наши страны занимают более низкие позиции. Отсутствие полноценной логистической инфраструктуры - самая большая проблема перевозок в Азербайджане и России».

По ее словам, на недавно состоявшемся совещании представителей правительств РФ, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана, особое внимание было уделено вопросу контейнеризации торговли между этими государствами. Главная проблема - как сортировать контейнеры и где их перегружать?

«В то же время радует, что нет проблем в плане законодательной базы экономических отношений между двумя странами, - отмечает Кузьмина. - Очень важно, что Азербайджан и Россия уже решили вопросы, связанные с двойным налогообложением, и создали тем самым благоприятные условия для торговых отношений».