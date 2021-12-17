Гасанова признали виновным в гибели ребенка и отправили в тюрьму
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор уроженцу Азербайджана Ясину Элдар оглы Гасанову. Владелец BMW X6 признан виновником ДТП, в котором погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщил представитель облпрокуратуры Дмитрий Лямкин.
«Гасанов признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – говорит Лямкин.
В суде установили, что Гасанов управлял технически исправным автомобилем BMW X6.
В итоге суд признал Гасанова виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения сроком на 2 года 6 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.