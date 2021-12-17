Алексей Малашенко: «Армения для России, как чемодан без ручки»

Записал: Ага Гасымлы, собкор

«Армения без России не жизнеспособная страна. Складывается такое впечатление, что главная задача населения Армении как можно скорее уехать из страны». Об этом haqqin.az заявил российский политолог Алексей Малашенко. По его мнению, в Москве никакого беспокойства относительно нормализации отношений между Арменией и Турцией не испытывают.

Алексей Малашенко

«Армения для России, как чемодан без ручки. Бросить невозможно, а нести все труднее. Особенно Ереван потерял значимость для России на фоне очень хороших российско-азербайджанских отношений, – говорит А.Малашенко. – Вообще интересно, чем и как будет торговать Армения с Турцией? В том, что осталось от армянской экономики, практически нет производства, чего-то такого, чтобы можно было экспортировать за границу. Армения уже лишилась помощи от диаспоры в РФ. Сейчас армянская диаспора России занята собственными проблемами и живет заботами страны проживания. Содержать Армению становится все накладнее для российского народа. В этом вопросе есть конфликт интересов между населением России и российским правящим классом, который помешан на величии. Для того, что оправдать свой статус правящего класса, быть во власти, они все время убеждают российский народ в том, что РФ окружена врагами. И если Россия уйдет, то ее место займут враги. Этими мифами и оправдывают бесконечную помощь Армении, Киргизии, Беларуси и др».

Говоря о будущем Южного Кавказа Малашенко отметил, что Азербайджан все больше будет усиливать свои позиции в регионе. Что касается Грузии и Армении, то в этих странах внутриполитическая ситуация по целому ряду причин будет нестабильной и мало предсказуемой.