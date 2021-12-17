Алексей Малашенко: «Армения для России, как чемодан без ручки»

«Армения без России – не жизнеспособная страна. Складывается такое впечатление, что главная задача населения Армении как можно скорее уехать из страны». Об этом haqqin.az заявил российский политолог Алексей Малашенко. По его мнению, в Москве никакого беспокойства относительно нормализации отношений между Арменией и Турцией не испытывают.

«Армения для России, как чемодан без ручки. Бросить невозможно, а нести все труднее. Особенно Ереван потерял значимость для России на фоне очень хороших российско-азербайджанских отношений, – говорит А.Малашенко. – Вообще интересно, чем и как будет торговать Армения с Турцией? В том, что осталось от армянской экономики, практически нет производства, чего-то такого, чтобы можно было экспортировать за границу. Армения уже лишилась помощи от диаспоры в РФ. Сейчас армянская диаспора России занята собственными проблемами и живет заботами страны проживания. Содержать Армению становится все накладнее для российского народа. В этом вопросе есть конфликт интересов между населением России и российским правящим классом, который помешан на величии. Для того, что оправдать свой статус правящего класса, быть во власти, они все время убеждают российский народ в том, что РФ окружена врагами. И если Россия уйдет, то ее место займут враги. Этими мифами и оправдывают бесконечную помощь Армении, Киргизии, Беларуси и др».

Говоря о будущем Южного Кавказа Малашенко отметил, что Азербайджан все больше будет усиливать свои позиции в регионе. Что касается Грузии и Армении, то в этих странах внутриполитическая ситуация по целому ряду причин будет нестабильной и мало предсказуемой.