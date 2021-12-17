Ровнаг Абдуллаев открыл бензоколонку. Армянским грузовикам выгоднее заправляться в Азербайджане

Р.Абдуллаев сообщил журналистам, что на территории автозаправочной станции установлен платежный терминал Kapital Bank, посредством которого клиенты могут расплачиваться «в любой иностранной валюте».

На распространенных информационными агентствами кадрах отчетливо видны направляющиеся в Армению иранские грузовики, которые заправляются на азербайджанской АЗС.

Как уже сообщалось, 20 декабря, в селе Эйвазлы Губадлинского района, на участке проходящей по территории Азербайджана дороги Горис-Кафан, заработала первая автозаправочная станция SOCAR, которую открыл президент Азербайджанской государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.

Судя по всему, сообщение президента SOCAR было адресовано не только иранским «дальнобойщикам», но и армянским водителям, которые, проезжая через азербайджанский таможенный пост, могут заправлять здесь свои автомобили.

Ранее сообщалось, что год назад, после того, как 21-километровый участок проходящий через Губадлы автотрассы Горис-Кафан перешел под контроль Азербайджана, здесь были установлены пограничный и таможенный посты, после чего граждане Армении, а также водители иранских трейлеров могли пользоваться этой дорогой, заплатив транзитную таможенную пошлину.

Альтернативная дорога, о начале строительства которой заявило тогда же правительство Армении, либо все еще не готова, либо непригодна для проезда крупнотоннажных грузовиков, на которых в Армению поступают грузы из Ирана.

На днях председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев сообщил журналистам, что с поста на трассе Горис-Кафан азербайджанские таможенники собрали за год около двух миллионов манатов, которые перечислены в госбюджет.