Ровнаг Абдуллаев открыл бензоколонку. Армянским грузовикам выгоднее заправляться в Азербайджане
Как уже сообщалось, 20 декабря, в селе Эйвазлы Губадлинского района, на участке проходящей по территории Азербайджана дороги Горис-Кафан, заработала первая автозаправочная станция SOCAR, которую открыл президент Азербайджанской государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.
На распространенных информационными агентствами кадрах отчетливо видны направляющиеся в Армению иранские грузовики, которые заправляются на азербайджанской АЗС.
Р.Абдуллаев сообщил журналистам, что на территории автозаправочной станции установлен платежный терминал Kapital Bank, посредством которого клиенты могут расплачиваться «в любой иностранной валюте».
Судя по всему, сообщение президента SOCAR было адресовано не только иранским «дальнобойщикам», но и армянским водителям, которые, проезжая через азербайджанский таможенный пост, могут заправлять здесь свои автомобили.
Ранее сообщалось, что год назад, после того, как 21-километровый участок проходящий через Губадлы автотрассы Горис-Кафан перешел под контроль Азербайджана, здесь были установлены пограничный и таможенный посты, после чего граждане Армении, а также водители иранских трейлеров могли пользоваться этой дорогой, заплатив транзитную таможенную пошлину.
Альтернативная дорога, о начале строительства которой заявило тогда же правительство Армении, либо все еще не готова, либо непригодна для проезда крупнотоннажных грузовиков, на которых в Армению поступают грузы из Ирана.
На днях председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев сообщил журналистам, что с поста на трассе Горис-Кафан азербайджанские таможенники собрали за год около двух миллионов манатов, которые перечислены в госбюджет.
Поскольку дипломатические отношения между Азербайджаном и Арменией пока не установлены, режим въезда и выезда в Азербайджан для граждан Армении, а также условия использования ими участка дороги Горис-Кафан, пролегающего через территорию Азербайджана, все еще окончательно не определены. В то же время, в ситуации, когда топливо в Азербайджане ощутимо дешевле, чем у соседей, гражданам Армении выгодно заправляться на АЗС SOCAR в Эйвазлы, где литр бензина марки Aİ-92 стоит 1 манат (0,5 евро), тогда, как на заправках в Армении его цена почти в два раза дороже - 1 манат 83 гяпик (0,915 евро).
Еще существеннее разница в стоимости дизельного топлива - 1 манат 80 гяпик за литр в Армении против 70 гяпиков в Азербайджане. Из чего нетрудно предположить, что и автотранспорт с армянскими номерами, и, тем более, водители иранских грузовиков будут и впредь заправлять свои трейлеры на АЗС SOCAR в селе Эйвазлы, частично компенсируя стоимость уплаченных таможенных пошлин.