Инара Рафикгызы, судебный репортер 04:23

Ахмед Мирзоев, учредитель ООО Santemax, проходящий в качестве потерпевшего по уголовному делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева и других сотрудников ведомства, обнародовал новые факты о том, как его грабил «персональный палач Эльдара Махмудова». По словам потерпевшего, генерал Шихалиев не отстал от него даже после того, как Мирзоев заплатил полмиллиона долларов. Установив за своей жертвой слежку, генерал требовал от потерпевшего то обеспечить бесплатную доставку воды «Славянка» для своих вилл и ресторанов, то купить ему телефон Vertu в золотом корпусе.

Haqqin.az напоминает, что А.Мирзоев был задержан МНБ по обвинению в контрабанде антикварными изделиями: присланные Мирзоеву из Грузии золотая статуэтка и гранитный топор были использованы в качестве повода для ареста. В МНБ Мирзоеву предложили либо заплатить 500 тысяч долларов, либо оказаться в тюремном подвале министерства. Тогда Мирзоев забрал все деньги из кассы компании и из дома, взял кредит в банке и передал требуемую сумму в МНБ. Решением суда он получил условное наказание, за что заплатил дополнительно еще 100.000 долларов. Но даже после освобождения М.Шихалиев продолжал преследовать Мирзоева, держа свою жертву с 2010 по 2015 годы под личным контролем. «В любой момент я ждал от него очередной удар, понимая, что выхода у меня нет и жаловаться на этого монстра некому, - рассказывает Мирзоев. - Когда Мовлам Шихалиев узнал, что у меня есть доля на кедабекском заводе «Славянка», он потребовал ежедневно отправлять воду «Славянка» на все его виллы, рестораны и объекты, что я и делал почти шесть лет! Разумеется, о деньгах речи не было. Он ни копейки не заплатил даже рабочим и водителю, которые регулярно привозили воду! Мне оставалось либо выполнять требование Мовлама Шихалиева, либо оставить бизнес и уехать из страны. В результате я влез в большие долги и, чтобы погасить их, был вынужден продать свою долю в «Славянке». И вот сейчас у кого-то хватает совести утверждать, что Мовлам Шихалиев ни у кого не брал деньги! Еще как брал! Он брал и наши деньги, и нашу собственность, и наше здоровье!..» По словам Мирзоева, Мовлам Шихалиев заставил другого потерпевшего, Гусейна Сафарова - бывшего управляющего филиалом Kapital Bank, купить ему два телефона Vertu. После чего позвонил уже Мирзоеву.