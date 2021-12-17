«Славянка» в деле арестованного азербайджанского генерала громкий процесс продолжается
Ахмед Мирзоев, учредитель ООО Santemax, проходящий в качестве потерпевшего по уголовному делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева и других сотрудников ведомства, обнародовал новые факты о том, как его грабил «персональный палач Эльдара Махмудова».
По словам потерпевшего, генерал Шихалиев не отстал от него даже после того, как Мирзоев заплатил полмиллиона долларов. Установив за своей жертвой слежку, генерал требовал от потерпевшего то обеспечить бесплатную доставку воды «Славянка» для своих вилл и ресторанов, то купить ему телефон Vertu в золотом корпусе.
Haqqin.az напоминает, что А.Мирзоев был задержан МНБ по обвинению в контрабанде антикварными изделиями: присланные Мирзоеву из Грузии золотая статуэтка и гранитный топор были использованы в качестве повода для ареста. В МНБ Мирзоеву предложили либо заплатить 500 тысяч долларов, либо оказаться в тюремном подвале министерства. Тогда Мирзоев забрал все деньги из кассы компании и из дома, взял кредит в банке и передал требуемую сумму в МНБ. Решением суда он получил условное наказание, за что заплатил дополнительно еще 100.000 долларов.
Но даже после освобождения М.Шихалиев продолжал преследовать Мирзоева, держа свою жертву с 2010 по 2015 годы под личным контролем.
«В любой момент я ждал от него очередной удар, понимая, что выхода у меня нет и жаловаться на этого монстра некому, - рассказывает Мирзоев. - Когда Мовлам Шихалиев узнал, что у меня есть доля на кедабекском заводе «Славянка», он потребовал ежедневно отправлять воду «Славянка» на все его виллы, рестораны и объекты, что я и делал почти шесть лет! Разумеется, о деньгах речи не было. Он ни копейки не заплатил даже рабочим и водителю, которые регулярно привозили воду! Мне оставалось либо выполнять требование Мовлама Шихалиева, либо оставить бизнес и уехать из страны. В результате я влез в большие долги и, чтобы погасить их, был вынужден продать свою долю в «Славянке». И вот сейчас у кого-то хватает совести утверждать, что Мовлам Шихалиев ни у кого не брал деньги! Еще как брал! Он брал и наши деньги, и нашу собственность, и наше здоровье!..»
По словам Мирзоева, Мовлам Шихалиев заставил другого потерпевшего, Гусейна Сафарова - бывшего управляющего филиалом Kapital Bank, купить ему два телефона Vertu. После чего позвонил уже Мирзоеву.
«Узнав, что в продажу поступили новые мобильные телефоны Vertu с золотым корпусом, он позвонил мне и приказал: «Купи этот телефон и принеси мне!», - рассказывает Мирзоев. - Я был растерян, не знал, что делать. Выяснил, что Vertu, который требовал генерал, стоит 12.000 долларов. Но отказать я не мог – он бы меня сгноил! Я купил телефон и передал Мовламу Шихалиеву в его кабинете. Лично ему в руки передал. Если честно, я был готов позабыть об этом, не стал бы жаловаться даже в суде. Но нельзя же быть таким бессовестным мерзавцем, как Шихалиев! Он и его люди забирали наши деньги, мучали нас, создавали нам постоянные проблемы, держали в напряжении наши семьи, незаконно арестовывали нас, судили, а теперь имеют наглость утверждать, что ничего подобного не было и еще спрашивают, почему мы не обращались с жалобами на них! Кому, спрашивается, я должен был жаловаться? Государству на государство?! Эти люди занимали такие должности, что жаловаться надо было именно им – людям в погонах и при табельном оружии, которым государство доверило обеспечивать безопасность нации, вести войну со шпионами и бандитами, изобличать преступников и вымогателей... Но все было наоборот, они сами стали главным источником опасности. Откройте обвинительное заключение, прочитайте документы об их беззакониях и увидите, как эти люди годами издевались над нами, превращая нас в безмолвных рабов!..»
Потерпевший рассказал, как Шихалиев обустраивал за его счет один из своих ресторанов у Гагаринского моста в Баку.
«Он позвонил и потребовал, чтобы я привез туда итальянскую плитку. Поскольку на нашем складе такой не было, я купил её в другом магазине, заплатил 40.000 манатов и отвез в ресторан, - продолжает рассказывать о своих бедах Мирзоев. – Стройматериалы на свои бизнес-объекты, виллы и личные нужды Шихалиев бесплатно брал у меня и у других предпринимателей. У него есть вилла в Новханах, и он велел мне залить там бетоном двор, а потом выложить его таметом. Я выполнил эту работу, потратив на нее 30.000 манатов. Вместе с моими адвокатами мы подсчитываем, сколько же денег за все эти годы я потратил на «поручения» Мовлама Шихалиева… »
Потерпевший Ахмед Мирзоев обратился к генпрокурору Кямрану Алиеву и главе СГБ Али Нагиеву с просьбой повторно рассмотреть его жалобу, предъявить Мовламу Шихалиеву обвинения по новым фактам, а также в полной мере возместить причиненный ему материальный и моральный ущерб.