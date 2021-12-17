Из фондов помощи бизнесу и населению в США похитили $100 млрд

Мошенники с помощью преступных схем выкрали порядка $100 млрд из средств, выделенных американским правительством для поддержки населения и бизнеса в период пандемии. Об этом сообщил во вторник координатор Секретной службы США по выявлению преступлений в этой сфере Рой Дотсон.

По оценкам ведомства, объем похищенных средств составляет примерно 3% от $3,4 трлн, выделенных на помощь жителям и предприятиям страны. Значительная часть из них приходится на деньги, выделенные для выплаты пособий по безработице. В Министерстве труда США сообщили о возможном нецелевом использовании $87 млрд, большая часть этих средств попала в руки мошенников. "Сам размер этого горшка [с деньгами] влечет к себе преступников", – заявил Дотсон в интервью агентству Associated Press.

В настоящее время Секретная служба США заморозила $1,2 млрд из правительственного пакета помощи в рамках проверок на предмет мошенничества в сфере страхования безработицы и выдачи кредитов. Всего в настоящее время ведется порядка 900 расследований во всех штатах, под стражу помещены около 100 человек.