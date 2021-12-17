Японские ученые заявили о создании «вакцины против старости»

Японские ученые заявили о создании новой вакцины, которая в будущем сможет замедлить старение организма, передает портал ZME Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

Согласно материалам исследования, ученые выявили белок-маркер в стареющих клетках людей и мышей, а затем создали пептидную вакцину, нацеленную на него. Этот препарат разрушает так называемые «зомби-клетки», которые с возрастом накапливаются в человеческом организме и приводят к возникновению воспалительных процессов.

К настоящему моменту успешно завершены испытания на мышах: у подопытных грызунов после введения препарата увеличилась продолжительность жизни, ускорился метаболизм и уменьшились проявления атеросклероза. По оценке ученых, в дальнейшем вакцина сможет бороться с возрастными заболеваниями, такими как деменция, сахарный диабет и атеросклероз. Однако для этого необходимо выявить и другие маркеры стареющих клеток, против которых должен действовать препарат, поэтому исследования продолжаются.