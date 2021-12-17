Цены на нефть стабилизировались: Brent - выше $73

Цены на нефть стабилизировались в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне энергетического кризиса в Европе, передает Interfax.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $73,95 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,21 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Стоимость газа в регионе преодолела отметку в $2000 за тыс. кубометров, и эксперты отмечают, что в этих условиях спрос на нефтепродукты для энергогенерации будет расти.